Rusya’dan İngiltere’ye drone tehdidi: “Daha ağır bedel ödeyecek”

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Moskova ile Londra arasında uzun süredir devam eden sert söylem, Ukrayna’nın derin saldırılarında İngiliz yapımı drone sistemlerinin kullanıldığı iddiasıyla yeni bir boyut kazandı. Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere’nin savaşa katılımının giderek arttığını savundu.

İngiliz basınında yayımlanan haberlerde, iki İngiliz şirketi tarafından üretilen insansız hava araçlarının son altı ayda Rusya’nın iç bölgelerine yönelik saldırılarda kullanıldığı öne sürüldü. İngiltere Savunma Bakanlığı söz konusu sistemlerin saldırılarda kullanıldığını doğrulamadı.

Moskova: Katılım arttıkça bedel büyüyecek

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, haberlerin İngiltere’nin Ukrayna krizini bilinçli biçimde tırmandırmayı tercih ettiğini gösterdiğini ileri sürdü. Açıklamada, Londra’nın Rusya’ya Ukrayna üzerinden azami zarar vermeye çalıştığı savunuldu.

Büyükelçilik, İngiltere’nin adımlarının “kaçınılmaz olarak sonuçlar doğuracağını” belirterek, savaşa katılım arttıkça Londra’nın ödeyeceği bedelin de yükseleceğini öne sürdü. Açıklamada muhtemel karşılığın niteliğine ilişkin somut bilgi verilmedi.

İngiliz yapımı drone sistemlerinin Volgograd ve Yaroslavl’daki petrol rafinerileri ile Rusya’nın askeri ve lojistik altyapısına yönelik saldırılarda kullanıldığı iddia edildi. Sistemlerden birinin, BAE Systems bünyesindeki Callen-Lenz tarafından geliştirilen jet motorlu Nyan olduğu belirtildi; diğer üreticinin adı ise güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Moskova’nın açıklamasına karşılık ülkenin Ukrayna’nın yanında durmayı sürdüreceğini bildirdi. Bakanlık, Kiev’e Rusya’nın saldırılarına karşı kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu ekipmanın sağlanmaya devam edeceğini açıkladı.

İngiltere 150 bin drone gönderecek

Londra yönetimi, Ukrayna’ya verdiği insansız hava aracı desteğini 2026 yılında önemli ölçüde artırma kararı almıştı. İngiltere Savunma Bakanlığı, haziran ayında yıl sonuna kadar Ukrayna’ya 150 bin drone sağlanacağını duyurmuştu.

Toplam 752 milyon sterlin büyüklüğündeki pakette 350’den fazla hava savunma füzesi ile radar sistemi de bulunuyor. Finansmanın, dondurulan Rus devlet varlıklarından elde edilen gelirlerle desteklenen 2,26 milyar sterlinlik kredi mekanizmasından karşılanması planlanıyor.

Bu pakette yer alan sistemlerin önemli bölümünün Ukrayna’da üretilmesi öngörülürken, İngiliz yapımı drone sistemlerinin Rusya içindeki hedeflerde kullanıldığına ilişkin haberler ayrı bir tartışma yarattı. Moskova, Batılı ülkelerin sağladığı silahların Rus topraklarında kullanılmasını çatışmaya doğrudan katılım olarak değerlendirebileceğini daha önce de açıklamıştı.

Uzun menzilli saldırılar yeni risk yaratıyor

Ukrayna, 2026 yılında Rusya’nın askeri sanayisini, enerji tesislerini ve lojistik ağlarını hedef alan uzun menzilli saldırılarını artırdı. Bağımsız çatışma izleme kuruluşu Acled’in verilerine göre temmuz ayında düzenlenen saldırıların sayısı, ocak ayındaki seviyenin yaklaşık üç katına çıktı.

Ukrayna’nın kendi geliştirdiği FP-1 tipi dronlar ve Flamingo seyir füzeleri, sınırdan yaklaşık 2 bin 400 kilometre uzaktaki hedeflere ulaşabiliyor. İngiliz yapımı drone sistemlerinin de bu saldırı kapasitesine eklenmesi, cephe hattının çok ötesindeki tesisleri daha fazla risk altında bırakıyor.

Uzun menzilli saldırıların yoğunlaşması, Rusya’yı hava savunma sistemlerini daha geniş bir bölgeye yaymaya zorlarken sivil kayıplara ilişkin endişeleri de artırıyor. Moskova’nın İngiltere’ye yönelik son açıklaması, çatışmanın Rusya ile NATO ülkeleri arasında daha doğrudan bir gerilime dönüşme riskini yeniden gündeme taşıdı.