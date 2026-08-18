Bakan Uraloğlu yeni metro hattının ayrıntılarını paylaştı: Güzergâhı belli oldu

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İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyinde Ümraniye, Kavacık ve Beykoz'u birbirine bağlayacak yeni metro hattının ayrıntıları açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstleneceği proje, 17,5 kilometrelik güzergâh üzerinde 14 istasyonla hizmet verecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın yapım sorumluluğunun Bakanlığa verildiğini bildirdi.

Uraloğlu, projeye ilişkin, "İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzey koridorunda planlanan hat, 17,5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyonlu olacak. Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a kadar uzanacak hattımızla İstanbul'un raylı sistem ağına yeni ve güçlü bir bağlantı kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Hat Beykoz İskele'den sonra iki kola ayrılacak

Ümraniye İstasyonu'ndan başlayacak hattın Bosna Bulvarı, Güzeltepe Mahallesi, Dereboyu Caddesi, Bahçelievler Mahallesi, Çiftlik Yolu, Küçüksu Caddesi, Kavacık Kavşağı, Kavacık, Dedeoğlu, Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz Adliye ve Beykoz İskele güzergâhını izlemesi planlanıyor.

Beykoz İskele'den sonra iki ayrı kola ayrılacak metro, Türk-Alman Üniversitesi ve Ortaçeşme'ye kadar uzanacak. Proje kapsamında istasyonların yanı sıra bir yer altı depo tesisi de inşa edilecek.

Yeni hattın İstanbul'un mevcut ve yapımı devam eden raylı sistem ağıyla bağlantılı şekilde planlandığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ümraniye İstasyonu'nda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile bağlantı sağlayacağız. Hattımız ayrıca Bosna Bulvarı'nda Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile bu hattın devamı niteliğindeki Yavuztürk- Kazımkarabekir-Ümraniye Spor Köyü metrosuyla buluşacak. Beykoz İskele'de ise deniz yolu ulaşımına erişim sağlanacak. Ümraniye'den Beykoz'a uzanan yeni raylı sistem hattımızla Anadolu Yakası'nın kuzey-güney yönündeki ulaşım bağlantılarını güçlendirecek, farklı ulaşım sistemleri arasında kesintisiz ve bütüncül ulaşım ağı oluşturacağız."