Gaziantep’te Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı

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Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ziyaret gerçekleştiren Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bu sırada bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Meriç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Meriç’in sağlık durumuyla ilgili detayların tedavisinin ardından netleşmesi beklenirken, polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber olayla ilgili açıklama yaptı. Çeber, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz." dedi.

Saldırganın önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K. olduğu ve arandığı bildirildi.