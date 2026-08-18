Adalet Bakanı Gürlek’ten Milletvekili Meriç’e yönelik saldırıya kınama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik saldırıyı kınadı. Gürlek, saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve sürecin titizlikle takip edildiğini bildirdi.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tedavisi süren milletvekilimize acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adli makamlarımız, bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır" ifadelerini kullandı.