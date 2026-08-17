Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Burnham ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burnham’ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ederken, önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğinde önemli mesafe katettiğini belirterek, imzalanan Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi’nin önemine dikkat çekti.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı şu paylaşımı yaptı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanımız, Başbakan Burnham’ı yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın başta savunma sanayii olmak üzere her alanda iş birliğinde önemli aşamalar kaydettiğini, iki ülkenin imzaladığı Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi’nin önemli olduğunu, ticaret hacminin artırılmasıyla yatırım alanlarında da hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi söyledi.