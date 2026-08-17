ÖSYM TARAFINDAN DUYURU GELDİ Mİ? 2026 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026 YKS'den güzel sonuç elde eden adaylar üniversite tercihinde bulundu. Bugün itibarıyla tercihlerin üzerinden bir hafta geçerken yüz binlerce kişinin gündeminde sonuç tarihi var. Bugün haftanın ilk günü olması nedeniyle "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu peş peşe geliyor.

2026 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

Hayır, 17 Ağustos 2026 Pazartesi itibarıyla 2026 üniversite tercih sonuçları açıklanmadı. 2025 yılında tercihler 13 Ağustos2ta bitmiş sonuçlar 25 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2026 yılı YKS tercih sonuçlarının 22 Ağustos'ta açıklanması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre, Üniversiteye yerleşen öğrenciler için elektronik kayıt süreci 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şahsen veya yüz yüze kayıt işlemleri ise 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.