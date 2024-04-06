Rusya'da valiye bıçaklı saldırı

Rusya'nın kuzey kutup bölgesinde yer alan Murmansk Bölge Valisi Andrei Chibis'e bıçaklı saldırı düzenlendiği açıklandı. Valinin saldırıdan sağ kurtulduğu ifade edilirken valiyi "sevmediği için" saldırdığını söyleyen şüpheli erkek gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin önceden sabıka kaydı olduğu bilgisi paylaşıldı. Kremlin de dün yaşanan "suikast teşebbüsünün" en hızlı şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre, bıçaklı saldırı girişimi, 4 Nisan Perşembe günü bir bölge meclisi toplantısının ardından yaşandı. Vekil Alexander Khinshtein, Vali Chibis'i havaya uyarı ateşi açan bir ulusal muhafızın kurtardığını söyledi. Muhafız, ardından saldırganı yakalayarak bacağından yaraladı ve olay yerinden uzaklaştırdı.

"Valinin durumu ciddiyetini koruyor"

Vali Chibis'in Telegram kanalında yayınlanan bir videoda, valinin ameliyat olduktan sonra hastane yatağında yattığı ve kendisini kurtardıkları için doktorlara teşekkür ettiği görüldü. Bölge Sağlık Bakanlığı, valinin durumunun halen ciddi olduğunu ve kendisine başka tedavilerin de uygulanması gerekebileceğini bildirdi.

Rusya Devlet Soruşturma Komitesi, kendisine de tedavi uygulanması gereken saldırgan hakkında daha önce hafif yaralama iddiasıyla kovuşturma yürütüldüğü bilgisini verdi. Komitenin açıklamasında, "Sorgu sırasında, (şüpheli) erkek, kendisini bizzat tanımasa da valiyi sevmediği için saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı" ifadeleri kullanıldı. Komite, şüpheli için psikiyatrik değerlendirme dahil adli tıp testlerinin istendiğini belirtti.