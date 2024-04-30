Lila Kağıt halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Lila Kağıt halka arzı ne zaman?

Lila Kağıt halka arzı talep toplama işlemleri 30 Nisan ile 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Lila Kağıt arz hisse fiyatı nedir?

Lila Kağıt halka arzında paylar, 37,39 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Firmanın halka arzının büyüklüğü 4,48 Milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 15,25 olarak belirlendi.

Lila Kağıt hisse kodu ne?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Lila Kağıt 'LILAK' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Lila Kağıt kaç lot verir?

Lila Kağıt halka arzında paylar bireysele eşit dağıtılacak olup toplamda 120.000.000 adet lot dağıtılacak.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

- 2.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (1495 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 34 Lot (1271 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 29 Lot (1084 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 26 Lot (972 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (859 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 21 Lot (785 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (710 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (673 TL).

Lila Kağıt halka arz hangi bankalarda var?

Lila Kağıt paylarının halka arzı, AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş liderliğinde gerçekleştirilecek.

- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Acar Menkul Değerler A.Ş.

- Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Akbank T.A.Ş.

- Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Anadolubank A.Ş.

- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

- Bizim Menkul Değerler A.Ş.

- Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Burgan Bank A.Ş.

- Colendi Menkul Değerler A.Ş.

- Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- DenizBank A.Ş.

- Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Garanti Bankası A.Ş.

- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Global Menkul Değerler A.Ş.

- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

- Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ing Bank A.Ş.

- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Türkiye İş Bankası A.Ş.

- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Fibabanka A.Ş.

- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

- PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

- Piramit Menkul Değerler A.Ş.

- Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Qnb Finansbank A.Ş.

- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Şekerbank T.A.Ş.

- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Odea Bank A.Ş.

- Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Teb A.Ş.

- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- T. Vakıflar Bankası T.A.O.

- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

- Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

- Pay Menkul Değerler A.Ş.

- Prim Menkul Değerler A.Ş.