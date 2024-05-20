İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan Bell 212 tipi helikopter neden düştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey devlet görevlilerini taşıyan helikopter dün Azerbaycan dönüşü kaza yaptı.

Arama-kurtarma ekipleri İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin enkazına Türkiye saati ile 05.30 sıralarında ulaştı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayatını kaybedip kaydetmediği bilinmiyor. Ancak Reuters'a konuşan yetkilere göre; helikopter tamamen yandı ve umutlat tükendi.

Helikopter ABD yapımı Bell 212

Reisi'yi taşıyan helikopterin Bell 212 tipi olduğu belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin ise henüz bir bilgi yok. Ancak İran'ın hava taşımacılığındaki güvenlik sicili oldukça kötü.

BBC'nin haberine göre; İran'daki hava kazalarının kısmen de olsa nedeni hava filosunu ciddi şekilde zayıflatan onlarca yıllık ABD yaptırımlarının bir sonucu.

Helikopter ABD üretimi

Cumhurbaşkanı Raisi'yi taşıyan Bell 212 tipi bir helikopter, ABD'de üretilmişti ve 1979 İslâm Devrimi'nden bu yana İran'a satılamıyordu.

Daha önce de savunma ve ulaştırma bakanları ile İran'ın kara ve hava silahlı kuvvetleri komutanları uçak ya da helikopter kazalarında hayatını kaybetmişti.

İran'da reformcular hükümeti yönetirken, Batı ile İran'ın hassas nükleer faaliyetlerinin sınırlandırılması ve uluslararası denetçilerin ülkeye girişine izin verilmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören bir anlaşma müzakere ederek ülkenin uçak filosunu modernize etmeyi amaçlamışlardı

Ancak Başkan Donald Trump'ın anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları yeniden uygulamaya koymasıyla bu çabalar sekteye uğradı.

Reformcular daha sonra İran'ın havacılık güvenliğini iyileştirmek için yerli sanayilerine ve yabancı müttefiklerine güvenebileceğinde ısrar eden sertlik yanlıları tarafından karşı çıkıldı ve alaya alındı.