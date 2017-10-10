Savunma devi yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkaracak

10 Ekim 2017

Merkezi Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bulunan savunma, güvenlik ve havacılık şirketi BAE Systems, bin 915 kişinin işine son verileceğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada karara gerekçe olarak, donanma ve istihbarat sistemlerine ilişkin operasyonlarda küçülmeye gidileceği ifade edildi. İşten çıkarma süreci 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlayacak.

Özellikle Typhoon jetlerinin üretimine ilişkin siparişlerde düşüş yaşandığı, Katar'dan gelmesi beklenen siparişlere kadar üretimin yavaşlatılacağı belirtilirken, yaklaşık bin 400 çalışan da Birleşik Krallık'taki diğer havacılık ve bilgi sistemleri operasyonlarına kaydırılacak.

Şirketin Warton, Samlesbury, Lancashire operasyonlarından 750, Brough ve East Yorkshire operasyonlarından 400, RAF Marham ve RAF Leeming operasyonlarından 245, Portsmouth ve Solent Bölgesindeki operasyonlarından 340, Londra, Guildford operasyonlarından 150, diğer operasyonlarından ise toplam 30 kişinin işten çıkarılması planlanıyor.

Şirketin Üst Yöneticisi Charles Woodburn, konuya ilişkin açıklamasında, "Bunun bazı çalışanlarımız için üzücü bir haber olacağını biliyorum. Fakat değişimden etkilenenler için gereken her şeyi yapmak konusunda kararlıyım." ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık'ın en büyük işçi sendikalarından Unite'ın Genel Sekreter Yardımcısı Steve Turner ise, "Bu karar sadece Britanya'nın savunma sanayisindeki bağımsızlığını zayıflatmakla kalmamakta, aynı zamanda ülkede yetenek gerektiren istihdama da zarar vermektedir." dedi.

Kaynak: AA