Son dakika: Tahran'da çok sayıda patlama

İran’ın başkenti Tahran’da birçok noktadan patlama sesleri geldiği bildirildi. Patlamaların, İsrail ordusunun yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından gerçekleştiği aktarıldı.

İran, dünden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde ABD ve İsrail'e ait MQ-9, Hermes ve Orbiter tipi gelişmiş 13 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemul Enbiya Karargahından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran'ın kuzeybatı, batı, güney, İsfahan, Kirman ve Tahran bölgelerinde füze ve topçu sistemleri tarafından MQ-9, Hermes ve Orbiter tipi 13 insansız hava aracı düşürüldü." ifadeleri kullanıldı.