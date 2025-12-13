Suriye'de ABD ve Suriye askerlerine saldırı: Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin Tedmur (Palmira) kentinde Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerlerinin ortak devriyesi sırasında açılan ateş sonucu yaralılar olduğu belirtildi. Saldırgan ise olay yerinde vurularak öldürüldü. ABD helikopterleri, yaralı askerleri El-Tanf üssüne tahliye etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan bir güvenlik kaynağına göre Tedmur (Palmira) kentinde ortak devriye gerçekleştiren Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerleri saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu 2 Suriye güvenlik personeli ve bazı ABD askerleri yaralandı. Saldırgan ise olay yerinde öldürüldü. Saldırının nedenine veya failin bağlantılarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Yaralılar El-Tanf üssüne tahliye edildi

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ABD helikopterlerinin, yaralı askerleri tedavi edilmek üzere El-Tanf üssüne tahliye ettiği öğrenildi. Güvenlik gerekçesiyle Deyrizor-Şam uluslararası karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede yoğun hava hareketliliği yaşandığı aktarıldı.

Pentagon'dan açıklama

Pentagon, bölgede terörle mücadele kapsamında devriye gerçekleştiren güvenlik güçlerine yönelik saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, saldırı sonucunda 2 ABD askerinin ve tercümanlık yapan 1 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, saldırıda 3 kişinin de yaralandığını aktarırken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise saldırganın ortak güçlerin müdahalesi ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

CENTCOM'dan açıklama

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, "13 Aralık'ta, Suriye'de tek başına hareket eden bir DEAŞ silahlı saldırganının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı. Silahlı saldırgan, çıkan çatışmada öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin, bu kişilerin ailelerine haber verildikten sonra açıklanacağı belirtildi.

Tom Barrack'tan kınama açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" vurguladı.

Barrack, "Suriye'nin merkezinde ABD-Suriye hükümeti ortak devriyesine yönelik yapılan korkakça terörist saldırıyı şiddetle kınıyorum. 3 cesur ABD askeri ve sivil personelin kaybını üzüntüyle karşılıyoruz ve saldırıda yaralanan Suriye askerlerinin bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Suriyeli ortaklarımızla birlikte terörizmi yenme kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.