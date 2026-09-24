Trump-Xi zirvesi öncesi dikkat çeken açıklama: 'Büyük bir gün'

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Washington DC.‘de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırlayacak.

ABD Başkanı, görüşmeye ilişkin kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Çin Devlet Başkanı Xi ile büyük bir gün. Süper Zeka (SI) görüşmelerin önemli bir konusu olacak, ancak onu tam olarak bulunduğu yerde bırakmak istiyorum. Çin'in tutumu da bu yönde. Bizim güvenlik sınırımız Adalet Bakanlığıdır" dedi.

Trump'tan Xi'ye övgüler

Trump, bir başka paylaşımında ise dün Çin Devlet Başkanı Xi ile havalimanında bir araya geldiğini belirterek, "Kendisi her zamankinden daha iyi, güçlü, enerjik ve formda görünüyordu. Bayan Xi de her zamankinden güzeldi" ifadelerini kullandı.