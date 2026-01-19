Trump’ın tarife tehdidi Alman otomotiv devlerini vurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusundaki taleplerine karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine yönelik ek gümrük vergisi tehdidi, Almanya’da otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Açıklamaların ardından Frankfurt Borsası’nda işlem gören Alman otomotiv devlerinin hisselerinde sert düşüşler yaşandı.

Buna göre Mercedes-Benz hisseleri yüzde 2,7, BMW yüzde 3,35, Porsche yüzde 2,88 ve Volkswagen yüzde 3,64 oranında değer kaybetti. Satış baskısında, ABD pazarının bu şirketler açısından taşıdığı kritik önemin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Trump, Almanya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerine yönelik olarak şubat ayından itibaren yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulamayı, haziran ayından sonra ise bu oranı yüzde 25’e çıkarmayı planladığını açıklamıştı.