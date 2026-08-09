Trump'tan İran açıklaması: Görüşmeleri ağırdan alıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Axios'un aktardığına göre Trump, İran'la yalnızca “yarı müzakere” yürüttüklerini belirterek görüşmeleri ağırdan aldıklarını ifade etti.

Trump, İran'ın ekonomik olarak zor durumda olduğunu ve askerlerine ödeme yapacak parasının kalmadığını öne sürerken, petrol fiyatlarının varil başına 75 dolara gerilemesinin ABD'lilerin savaştan daha az etkilenmesini sağladığını söyledi.

Trump'ın açıklamaları şöyle:

“Görüşmeleri ağırdan alıyoruz. Onlarla yalnızca yarı müzakere yürütüyoruz. Devasa enflasyonu ve hiç parasının olmaması gerçeğiyle İran'ı sadece izliyoruz. İran ekonomik olarak çok kötü durumda ve askerlerine ödeyecek parası kalmadı. Abluka İran rejiminin ekonomik krizini daha da derinleştirdi. Petrolün varil fiyatının 75 dolara gerilemesiyle ABD'liler savaştan daha az etkileniyor. İşler yoluna girecek. Her zaman yoluna girdiği gibi. Bu bir satranç oyunu gibi.”