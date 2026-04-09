Trump'tan İran mesajı! ABD güçleri bölgede kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin sosyal medya platformu Truth üzerinden açıklamalarda bulundu.

Trump, anlaşmanın uygulanma sürecine kadar ABD askeri varlığının bölgede sürdürüleceğini belirtti.

ABD güçleri bölgede kalacak

Trump, ABD unsurlarının anlaşma hükümleri tamamen yerine getirilene kadar İran ve çevresinde görev yapmaya devam edeceğini ifade ederek, "Zaten büyük ölçüde zayıflatılan düşmanın ölümcül bir şekilde imha edilmesi için gerekli olan ek mühimmat, silah ve malzemelerle donatılan tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli, varılan gerçek anlaşmanın hükümleri tam olarak yerine getirilene kadar İran ve çevresinde kalacak" dedi.

"Anlaşmaya uyulmazsa yeniden ateş başlayacak"

Ateşkes şartlarının ihlal edilmesi halinde askeri operasyonların yeniden başlatılabileceğini vurgulayan Trump, "Herhangi bir nedenle bu anlaşma kapsamındaki yükümlülükler yerine getirilmezse, ki bu pek muhtemel değil, o zaman yeniden ateş başlayacak ve bu, daha önce kimsenin görmediği kadar büyük, daha iyi ve daha güçlü olacak" ifadelerini kullandı.

Trump, İran’ın anlaşma hükümlerine uyması gerektiğini belirterek, "Uzun zaman önce üzerinde anlaşıldı. Ve aksini iddia eden tüm asılsız söylemlere rağmen, nükleer silah olmayacak ve Hürmüz Boğazı açık, güvenli olacak" dedi.

ABD ordusunun olası bir operasyon için hazırlıklarını sürdürdüğünü de hatırlatan Trump, "Bu arada, muhteşem ordumuz silah depoluyor ve dinleniyor; aslında bir sonraki fethini sabırsızlıkla bekliyor. Amerika geri döndü!" ifadelerini kullandı.