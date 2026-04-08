Savaş Dubai'yi vurdu: Konut satışları çakıldı, indirimler başladı

Orta Doğu'da patlak veren savaş Körfez'deki yatırımları da etkilerken Dubai'de konut satışları ciddi gerileme kaydetti. Dubai'de savaş öncesi 17 bin 27 olan aylık konut satışı, savaşın ardından 11 bin 828'e geriledi.

Satış adetindeki düşüş bir aylık dönemde yüzde 30,5'e yükselirken, işlem hacmi de yüzde 36 azalarak 16,53 milyar dolardan 10,58 milyar dolara indi. Dubai Finansal Piyasası Gayrimenkul Endeksi'nde de bir aylık düşüş yüzde 21,23 olarak gerçekleşti.

Yeni satışlar yüzde 70 düştü

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, gayrimenkul alım-satım işlemlerinin zamana yayıldığını ve düşüşlerin birden rakamlara yansımayabildiğini belirterek, “Savaşın etkisi 6 ay sonra daha net görülecektir ancak talebin yani yeni satın alımların yüzde 70 civarında düştüğünü tahmin ediyoruz.” dedi.

Turizm ve gayrimenkulün paralel ilerlediğini, şu anda Dubai'de turistik aktivitenin büyük oranda gerilediğini, uçak sayılarının düştüğünü dile getiren Tekçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oteller boş, sokaklar ıssız. Bu durum gayrimenkul sektörüne doğrudan yansır. Fiyatlara değinecek olursak o konuda bize gelen bir indirim kampanyası yok ancak birkaç gün önce bir müşterimize satış yaparken pazarlıkta yüzde 20 indirim aldık ve ödeme kolaylığı sağlandı. Daha önce indirim yapmayan ve ödeme konusunda esnek olmayan firmalar birer birer iyi indirimler verdi, gerçek alıcıya. Satışların çok büyük bölümü büyük firmalar tarafından yapılması nedeniyle hem ortada müşteri olmadığı hem de Dubai’nin fiyat itibarının korunması için söz konusu firmalar kampanya düzenlemiyor. Savaşın uzaması kalıcı fiyat düşüşlerine neden olacaktır."

Bayram Tekçe, Dubai'de İran vatandaşlarının oturumlarının yenilenmeyeceğine dair haberlerin doğru olduğunu belirterek, "Altın vize de alsanız ilk gerilimde bu haklar yok oluyor. İran'ın nokta atışı hedefleri vurmasında içeriden istihbarat yardımı olduğu düşünüldüğü için 600 bin kişinin vizelerinin yenilenmeyeceği ilan edildi." diye konuştu.

Piyasa 'bekle-gör' dönemine girdi

Sektör temsilcilerine göre de Dubai piyasası savaşın etkisiyle 'bekle-gör' sürecine girdi. Yatırımcılar ani karar almaktan kaçınırken, daha düşük peşinatlı ve uzun vadeli ödeme planı sunan projelere yönelim artıyor.

Satış hızındaki yavaşlama fiyatlara sınırlı yansımış durumda ve şu ana kadar yaklaşık yüzde 10'luk bir etki görülüyor. Ancak çatışmaların 3 ayı aşması halinde sürecin zorlaşabileceği, beklentilerin bozulması durumunda ikinci el piyasada yüzde 20-30'a varan düşüşlerin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.