Füzelere yeniden ateşlendi: Bölgede tansiyon yükseliyor

Kuzey Kore’nin, Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne “tanımlanamayan bir roket” fırlattığı bildirildi. Güney Kore merkezli Yonhap ajansının aktardığına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, sabah saatlerinde Kuzey Kore tarafından kimliği belirlenemeyen bir roketin Doğu Denizi istikametine gönderildiğini duyurdu.

Öte yandan, Pyongyang yönetiminin bir gün önce de başkent çevresinden benzer bir deneme gerçekleştirdiği, ancak bu fırlatmanın başarısız olduğu ve roketin kısa süre sonra radar ekranlarından kaybolduğu belirtilmişti.

İHA gerilimi sonrası yaşandı

Söz konusu denemelerin, iki ülke arasında yılın başında yaşanan insansız hava aracı (İHA) geriliminin ardından gelmesi dikkat çekti.

Kuzey Kore, 10 Ocak’ta sınırları içine düşen bir İHA nedeniyle Güney Kore’yi hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise Kuzey Kore’de düşen İHA’ya ilişkin inceleme başlatılması talimatını vermiş, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bu açıklamayı olumlu karşıladığını ifade etmişti.

Ayrıca Güney Kore’de savcılık, Kuzey Kore’ye İHA gönderildiği iddiasıyla 3 kişi hakkında dava açıldığını açıklamıştı.