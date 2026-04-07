Trump'tan İran açıklaması! 'Bu gece koca bir medeniyet yok olacak'

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada İran'a yönelik sert ifadeler kullanarak kritik saatler öncesinde tansiyonu yükseltti.

Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak. Ancak, şimdi tam ve eksiksiz bir rejim değişikliğiyle, farklı, daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda, belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir? Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek."

Kritik süre doluyor

Trump'ın İran'a yönelik "Hürmüz Boğazı'nı açın" çağrısı için verdiği süre Türkiye saati ile 03.00'te doluyor. Bu süre içinde bir anlaşma sağlanmaması, boğazın açılmaması ya da yeni bir erteleme kararı alınmaması halinde ABD'nin İran'daki enerji tesisleri ve kritik altyapıları hedef alabileceği belirtiliyor.

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, şartların yerine getirilmemesi durumunda İran'daki köprüler ve enerji santrallerinin "yerle bir edileceğini" dile getirmişti. Süreçte daha önce birkaç kez erteleme kararı alınırken, son olarak verilen 48 saatlik ek sürenin de sonuna gelindi.