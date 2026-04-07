Trump'ın İran kararı değişebilir: Anlaşma olursa saldırı ertelenebilir

ABD basınına yansıyan bilgilere göre Trump, İran ile yürütülen temaslardan somut bir sonuç çıkması halinde askeri seçeneği ötelemeye sıcak bakıyor. Yetkililer, Washington yönetiminin masadan çıkabilecek bir anlaşmayı tamamen reddetmediğini ancak Tahran’ın gerekli adımları atıp atmayacağının belirsiz olduğunu belirtiyor.

Beyaz Saray cephesinde ise mevcut sürenin yeniden uzatılmasına yönelik isteksizlik dikkat çekiyor. Ortaya çıkan durum, diplomasi trafiğinin kritik bir zaman baskısı altında ilerlediğine işaret ediyor.

İran’ın yanıtı “sert” ama kapılar kapanmış değil

ABD destekli son öneriye İran’dan gelen yanıtın sert olduğu ifade edilirken, Washington’daki bazı yetkililer bunun doğrudan bir ret anlamına gelmediğini düşünüyor. Yetkililere göre Tahran yönetimi, müzakere sürecinde elini güçlendirmek için daha sert bir tutum sergiliyor.

Hürmüz Boğazı için verilen süre doluyor

Gelişmeler, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için verilen sürenin dolmasına saatler kala yaşanıyor. Trump, İran’a salı (bugün) günü gecesine kadar süre tanımıştı.

ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamalarda, süreye uyulmaması halinde İran’daki enerji altyapısı ve kritik noktaların hedef alınabileceğini söylemişti.

Askeri seçenek masada: Nihai karar an meselesi

ABD’li bazı yetkililer, Trump’ın kapalı kapılar ardında anlaşma ihtimaline dair daha temkinli bir noktaya geldiğini belirtiyor. Bu kapsamda, askeri operasyon için nihai talimatın kısa süre içinde verilebileceği ifade ediliyor.