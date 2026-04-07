Çin: Saldırılar derhal sona ermeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Devam eden savaşın ağır can kaybına ve hasara yol açtığını, bölge ülkelerinin güvenliğini ve istikrarını olduğu kadar dünya ekonomisini ve enerji güvenliğini olumsuz etkilediğini belirten Mao, "Çatışmanın uzaması ve tırmanması hiçbir tarafın çıkarına değil. Güç kullanımı barış getirmez, siyasi çözüm doğru yoldur." ifadesini kullandı.

Mao, çatışmanın kökeninde yatan sebebin, ABD ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek İran'a askeri saldırılar düzenlemesi olduğunun altını çizerek, acil önceliğin askeri operasyonlara derhal son verilmesi ve diyalog ile müzakereye geri dönülmesi olduğunu dile getirdi.

Uluslararası toplumun, ateşkesin sağlandığını ve diyaloğun devam ettiğini görmek istediğine dikkati çeken Mao, tüm tarafların gerilimin düşürülmesi ve barış görüşmelerinin kolaylaştırılması için yapıcı rol oynaması gerektiğini vurguladı.

Mao, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) de gerilimi düşürmeye, çatışmayı durdurmaya ve müzakerelere dönmeye katkı sağlaması, yetkisiz askeri hareketleri meşrulaştıracak ve yangına körükle gidecek adımlardan kaçınması gerektiğini kaydetti.