Savaşın etkisi borsalara yansıdı: Dubai ve Abu Dabi'de sert düşüş

Orta Doğu'da artan askeri gerilim ve İran'dan gelen saldırıların ardından Körfez bölgesindeki hisse senedi piyasalarında sert düşüşler yaşandı. Dubai ve Abu Dabi borsalarında işlemlerin yeniden başlamasıyla birlikte endekslerde dikkat çekici kayıplar görüldü.

Dubai ve Abu Dabi borsalarında sert düşüş

Dubai Finans Piyasası Genel Endeksi erken işlemlerde yüzde 4,7'ye varan gerileme kaydetti. Düşüşte Emirates NBD Bank ve Emaar Properties hisseleri belirleyici oldu.

Abu Dabi'de işlem gören FTSE ADX Genel Endeksi ise yüzde 2,9 değer kaybetti.

Borsalar geçici olarak kapatılmıştı

Birleşik Arap Emirlikleri Sermaye Piyasası Kurulu, cumartesi günü başlayan ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran'dan gelen yüzlerce füze ve insansız hava aracı saldırısı nedeniyle Dubai Finans Piyasası ile Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'nı 2 ve 3 Mart tarihlerinde geçici olarak kapatma kararı almıştı.

Düzenleyici kurum salı günü yaptığı açıklamada, işlemlerin çarşamba günü yeniden başlayacağını duyurdu. Dubai borsası ayrıca piyasadaki aşırı dalgalanmayı sınırlamak amacıyla yüzde 5'lik “geçici alt eşik” uygulamasını devreye alacağını açıkladı.

Dubai borsası son yıllarda güçlü yükselmişti

Orta Doğu'nun önemli finans merkezlerinden biri olan Dubai'de hisse senetleri, yatırımcıların ülke ekonomisine yönelik güveni sayesinde şubat ayı başında 2006'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ana endeks, artan tüketim harcamaları, emlak sektöründeki güçlü büyüme ve finansal hizmetlerdeki genişleme sayesinde yaklaşık altı yıl içinde yüzde 300'e varan dikkat çekici bir yükseliş kaydetmişti.

Bölgedeki diğer piyasalar da geriledi

İran'ın saldırılarından etkilenen Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki hisse senedi piyasalarında da bu hafta düşüşler görüldü.

Ancak Riyad borsasında işlem gören bazı hisseler, savaş nedeniyle bölgedeki petrol arzının daralabileceğine yönelik beklentilerin fiyatları yükseltmesiyle kayıplarının bir kısmını telafi etmeye başladı.