İsrail medyası açıkladı! Yeni atanan İran Savunma Bakanı öldürüldü
İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, Tahran'ın ABD ve İsrail tarafından bombalandığını duyurdu. Kentin farklı noktalarında peş peşe patlamalar yaşandığı bildirildi. İsrail tarafı saldırıda üst düzey bir komutanın hedef alındığını açıklarken, İsrail medyası yeni atanan Savunma Bakanı General Seyyid Majid ibn al-Reza'nın hayatını kaybettiğini iddia etti.
İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, başkent Tahran'ın ABD ve İsrail tarafından bombalandığını bildirdi.
Haberde, kentin farklı bölgelerinde art arda patlamaların meydana geldiği aktarıldı.
İsrail tarafı ise saldırıda üst düzey bir komutanın hedef alındığını açıkladı.
Yeni savunma bakanı hayatını kaybetti iddiası
Al Arabiya'nın İran Devrim Muhafızları'na dayandırdığı iddialara göre, son bombardımanda İran Savunma Bakanlığı görevine yeni atanan General Seyyid Majid ibn al-Reza'nın yaşamını yitirdiği öne sürüldü.
İran makamlarından söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.