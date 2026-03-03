İsrail: Kara harekatını başlattık

İsrail, Lübnan'daki kara operasyonlarını genişletme kararı aldığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın yaptığı açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna (IDF) Lübnan'da yeni stratejik bölgelerde ilerleme ve bu alanları kontrol altına alma yetkisi verildi.

Katz, söz konusu adımın "İsrail'in sınır yerleşimlerine yönelik ateşi engellemek" amacıyla atıldığını belirtti.

Açıklamasında, İsrail ordusunun Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine karşı operasyonlarını güçlü şekilde sürdürdüğünü ifade eden Katz, "Terör örgütü, İsrail'e yönelik ateşinin bedelini ödüyor ve ödemeye devam edecek" dedi.

Katz ayrıca İsrail'in "sınır yerleşimlerini savunma" konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, "Celile'deki topluluklara güvenlik sözü verdik ve bunu sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

30'dan fazla noktaya tehdit

Öte yandan İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada Lübnan'da çoğunluğu başkent Beyrut'ta bulunan 30'dan fazla noktanın koordinatlarını paylaşarak tehditte bulunmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yayımladığı haritalarda kırmızıyla işaretlenen bölgelerin, Hizbullah'a bağlı finans kuruluşu Karzı Hasen'in şubeleri olduğunu açıklamıştı.

Adraee, söz konusu binaların hedef alınacağını belirterek bu noktalardan en az 300 metre uzak durulması gerektiğini söylemişti.