Hakan Fidan'dan çarpıcı İran mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile ABD-İsrail arasındaki çatışmanın seyrine ilişkin değerlendirmesinde savaşın minimum şartta İran’ın temel askerî kabiliyetlerinin etkisiz hale getirilmesiyle, maksimumda ise rejim değişikliğiyle sona erebileceğini söyledi. Türkiye’nin önceliğinin karşılıklı saldırıların durması ve diplomasiye dönülmesi olduğunu vurguladı.

"Rejim değişikliğiyle sona erebilir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iftar programında İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın gidişatına ilişkin senaryoları değerlendirdi. Gelişmelerin hem bölgesel hem de küresel istikrar açısından risk oluşturduğunu belirten Fidan, çatışmanın kapsamının genişlemesi halinde tüm bölgeyi içine çeken bir istikrarsızlık ortamının oluşabileceğine dikkat çekti.

Fidan, savaşın bitiş şartlarına ilişkin çerçeveyi şu şekilde ortaya koydu: “Minimumu, saldıran tarafı tatmin edecek bir askerî yetersizliğe ulaştırmak. Maksimumu da rejim değişikliği.” Buna göre savaş, en erken İran’ın temel askerî kabiliyetlerinin yok edilmesi veya etkisiz hale getirilmesiyle; en geç ise İran’da bir rejim değişikliğiyle sona erebilir.

Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı ortak saldırıların ardından bölgede tansiyon yükseldi. Bu gelişmeler üzerine Bakan Fidan; İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Temaslarda saldırıların durdurulması ve gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Fidan ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan dışişleri bakanlarıyla da ayrı ayrı görüşerek bölgedeki son durumu değerlendirdi.

AB ve komşu ülkelerle kriz teması

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yapılan görüşmede diplomatik girişimler masaya yatırıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yapılan temasın yanı sıra Umman, Azerbaycan, Bulgaristan, Fransa ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla da bölgesel güvenlik, siyasi ve insani boyutlar kapsamlı biçimde ele alındı.