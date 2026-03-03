ABD/İsrail- İran savaşında ölü sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü?
ABD/İsrail- İran savaşı 4. gününde... İsrail ve İran'da patlama sesleri art arda geliyor. Gerilim her geçen dakika tırmanırken ölü sayısı da artıyor. Peki, ABD/İsrail- İran savaşında ölü sayısı kaç oldu?
ABD/İsrail- İran savaşı ölü sayısı her geçen saat artıyor. İran Kızılay'ı son sayıyı açıklarken vatandaşlar da "ABD/İsrail- İran savaşında ölü sayısı kaç oldu" sorusunu sıkça yöneltiyor.
ABD/İsrail- İran savaşında kaç kişi öldü?
İran Kızılay'ı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Öte yandan savaştan bu yana 6 Amerikan askeri yaşamını yitirdi.
Kaynak: HABER MERKEZİ