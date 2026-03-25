İran'dan ABD planına sert ret! 'Ulaşılamayan hedeflerin temenni listesi'

İran Hükümeti Bilgi Konseyi, ABD'nin sunduğu iddia edilen planı "askeri olarak ulaşılamayan hedeflerin bir temenni listesi" olarak nitelendirerek kabul etmedi. Devlet medyasında yer alan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelere ilişkin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ve ciddiye alınmaması gerektiği belirtildi.

15 maddelik planın detayları

ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, İran'a aracılar üzerinden 15 maddelik bir teklif iletti. Söz konusu planda, İran'ın başlıca nükleer tesislerini kapatması, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması, balistik füze programını askıya alması ve bölgedeki "vekil güçlere" desteğini azaltması gibi talepler yer alıyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen gemi trafiğine açılması da planın şartları arasında gösteriliyor.

"Bombardıman altındayız" açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de çeşitli ülkelerin arabuluculuk teklifinde bulunduğunu belirtirken, ülkenin "sürekli bombardıman altında" olduğunu ifade etti. Bu açıklama, sahadaki gerilimin devam ettiğine işaret etti.

İran, bir ABD uçak gemisine seyir füzeleri fırlattığını duyurdu. İran ordusu, USS Abraham Lincoln uçak gemisi grubuna yönelik saldırının gemiyi pozisyon değiştirmeye zorladığını ileri sürdü. Açıklamada, "düşman filosu menzile girdiğinde güçlü saldırılar" düzenleneceği ifade edildi.

İran: ABD'nin teklifi aşırı

İran yönetimi, ABD tarafından sunulan teklifi incelediklerini ve sunulan şartları "aşırı" bulduklarını dile getirdi.

Press TV'de yer alan habere göre İran, şartları yerine getirilene kadar meşru müdafa hakkını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Haberde, İran'ın savaşın sona ermesi konusundaki ilk şartının, saldırı ve suikastların durdurulması olduğu belirtildi.

İran'ın şartları

1-Düşmanın saldırganlığı ve suikastları sona ermelidir

2-Savaşın tekrarlanmayacağını garanti edecek nesnel koşullar oluşturulmalıdır

3-Tazminat ve savaş zararları garanti altına alınmalı ve net bir şekilde çözülmelidir

4-Savaşın sona ermesi tüm cephelerde ve bölge genelinde bu savaşa katılan tüm direniş grupları açısından uygulanmalıdır

5-İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliği doğal ve yasal bir haktır ve öyle kalacaktır; karşı tarafın taahhütlerinin uygulanması garanti edilmeli ve tanınmalıdır

İran, bu sürece iyi niyetle dahil olan tüm arabuluculara, ateşkesin ancak İran'ın şartları kabul edildiğinde gerçekleşeceğini ve ondan önce hiçbir müzakerenin yapılmayacağını bildirmiştir.