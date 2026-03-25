Hürmüz Boğazı’nda yeni dönem: İran yeni şartlarını açıkladı

İran, ABD ve İsrail dışındaki ülkelere ait gemilerin belirli şartlar altında Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verileceğini açıkladı.

İran’ın New York’taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından boğazdaki geçişlere getirilen kısıtlamalara ilişkin son durum paylaşıldı.

"ABD ile birlikte hareket etmeyenlere Hürmüz açık"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diğer devletlere ait veya onlarla bağlantılı gemiler de dahil olmak üzere, düşman olmayan gemiler, İran'a karşı saldırgan eylemlere katılmamaları veya bunları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik ve emniyet düzenlemelerine tam olarak uymaları koşuluyla, yetkili İran makamlarıyla koordinasyon halinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişten yararlanabilirler."

Öte yandan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının ardından Tahran yönetimi misilleme adımları atarken, Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD, İsrail ve bu ülkelere müttefik gemilerin boğazdan geçişini durdurduğu belirtildi.

Gemilerden ücret alınacak

Ayrıca İran Meclisi’nin, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören bir yasa taslağı üzerinde çalıştığı bildirildi.