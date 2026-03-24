Bloomberg duyurdu: Merkez'den altın destekli yeni strateji

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a saldırması ile başlayan savaş Orta Doğu'da geniş bir alana yayılırken piyasalardaki oynaklık rezervler üzerinde de baskıyı artırdı. Savaşın başından bu yana Merkez'in net uluslararası rezervlerinde 35 milyar dolara yakın kayıp yaşanırken, aynı dönemde toplam döviz satışı da 26 milyar dolara ulaştı.

Ocak ayında 90 milyar doların üzerini gören net rezevlerdeki düşüşün ardından TCMB'nin de küresel dalgalanmalara karşı TL'yi korumak için harekete geçtiği öğrenildi. Bloomberg'e bilgi veren kaynaklar TCMB'nin politika araç setini genişletmeye hazırlandığını, bu kapsamda Türkiye'nin yüksek miktardaki altın rezervlerini de kullanılabileceğini belirtti.

Rezervler lojistik engele takılmadan kullanılabilir

TCMB'nin Londra piyasasında altın karşılığı döviz swap işlemleri gerçekleştirme seçeneğini değerlendirdiği, görüşmelerin henüz hazırlık aşamasında olduğu ifade edilirken Merkez'den henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Türkiye'nin son yıllarda dövize bağımlılığı azaltmak için hızla artırdığı altın rezervlerinin bu süreçte kritik rol oynayacağı düşünülüyor. TCMB'nin mart başında yaklaşık 135 milyar dolar seviyesinde bulunan altın rezervlerinin yaklaşık 30 milyar dolarlık kısmının Bank of England'da tutulduğu tahmin ediliyor. JPMorgan ekonomisti Fatih Akçelik de bu varlıkların lojistik engelle karşılaşmadan döviz müdahalelerinde kullanılabileceğini belirtiyor.

Dezenflasyon stratejisinin temelinde 'reel olarak değerlenen lira' yaklaşımı bulunan TCMB, kurun aylık enflasyon oranından daha hızlı değer kaybetmesinin önüne geçmeye çalışırken artan enerji maliyetleri ve rezervdeki düşüş politikanın sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor.

Merkez, Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasının ardından likiditeyi sıkılaştırma ve lira fonlama maliyetlerini artırma yoluna gitmişti. Ayrıca savaşın patlak verdiği günlerde kamu bankaları döviz satmıştı.