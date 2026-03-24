Mazota zam veya indirim var mı, benzin fiyatları düşecek mi? Akaryakıt fiyatları arttı, düştü mü?
Brent Petrol fiyatları dün yüzde 10 düşerken bugün yükselişte... Brent petrolün artması mazot ve benzin fiyatlarına da yansırken bu gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. Vatandaşlar indirimin ne kadar olacağını merak ederken "Mazota zam veya indirim var mı, benzin fiyatları düşecek mi" sorusunu yöneltiyor.
Savaştan bu yana Brent petrolün yükselmesi mazot ve benzin fiyatlarının da artmasına neden oldu. En son zam ile birlikte mazot 80 lirayı görürken bugün indirim bekleniyor. Şimdi sıkça "Mazota zam veya indirim var mı, benzin fiyatları düşecek mi?" diye soruluyor.
Akaryakıt fiyatları düşecek mi?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzin fiyatlarında aşağı yönlü bir düzenleme öngörülüyor.
Beklentilere göre motorin grubunda 3,70 TL, benzin grubunda ise 2,20 TL indirim yapılması planlanıyor. Ancak söz konusu indirimin tamamının pompaya yansımayacağı ifade ediliyor. Eşel Mobil Sistemi kapsamında indirimin yaklaşık yüzde 75’lik kısmının ÖTV’den karşılanması, kalan yüzde 25’lik bölümün ise pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.