Mazota zam veya indirim var mı, benzin fiyatları düşecek mi? Akaryakıt fiyatları arttı, düştü mü?

Savaştan bu yana Brent petrolün yükselmesi mazot ve benzin fiyatlarının da artmasına neden oldu. En son zam ile birlikte mazot 80 lirayı görürken bugün indirim bekleniyor. Şimdi sıkça "Mazota zam veya indirim var mı, benzin fiyatları düşecek mi?" diye soruluyor.

Akaryakıt fiyatları düşecek mi?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzin fiyatlarında aşağı yönlü bir düzenleme öngörülüyor.

Beklentilere göre motorin grubunda 3,70 TL, benzin grubunda ise 2,20 TL indirim yapılması planlanıyor. Ancak söz konusu indirimin tamamının pompaya yansımayacağı ifade ediliyor. Eşel Mobil Sistemi kapsamında indirimin yaklaşık yüzde 75’lik kısmının ÖTV’den karşılanması, kalan yüzde 25’lik bölümün ise pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.