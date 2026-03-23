Motorine zam kapıda: Yeni tarife belli oldu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı çatışmaların etkisiyle küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerken, bu durum akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorine 6,58 TL zam yolda

Bu kapsamda, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6,58 TL artış yapılacak. 20 Mart Cuma günü gelen zamla birlikte motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için, söz konusu artışın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

Aynı şekilde benzinde de fiyat artışı yaşanacak. Bu gece itibarıyla benzinin litre fiyatına 93 kuruş zam uygulanacak. Ancak bu artışın 2,80 TL’lik kısmı vergiden karşılanacak. Böylece benzinde vergiden karşılanabilecek tutar 4,60 TL seviyesine gerilemiş olacak.

Yeni tarife belli oldu

Yapılan zamların ardından motorin fiyatlarının yaklaşık olarak İstanbul’da 77,68 TL’ye, Ankara’da 78,80 TL’ye, İzmir’de ise 79,08 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Benzin fiyatlarının ise zam sonrası İstanbul’da 62,95 TL, Ankara’da 63,90 TL ve İzmir’de 64,19 TL seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.

Son olarak 21 Mart gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorinin litresine 5,18 TL zam geçişi gerçekleşti.

Üç büyük kentteki güncel akaryakıt fiyatlarıysa şu şekilde:

İSTANBUL

Benzin: 61,86 lira

Motorin: 70,96 lira

LPG: 29,89 lira

ANKARA

Benzin: 62,97 lira

Motorin: 72,22 lira

LPG: 30,37 lira

İZMİR

Benzin: 63,25 lira

Motorin: 72,50 lira

LPG: 30,29 lira