Altın ve gümüşte tarihi kırılma! Analistler ne diyor: Fırsat mı risk mi?

Orta Doğu'yu saran ateş, petrol fiyatlarının hızla tırmanmasına yol açarken gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları son 43 yılın en sert haftalık düşüşünü yaşadı.

Ons altın yüzde 10'dan fazla düşüşle haftayı 4 bin 500 dolar eşiğinin altında kapatırken, gram altın ise 6 bin 500 liranın altına geriledi.

Altın gibi gümüş de 19 Mart'ta yüzde 8'den fazla düşüşerek ons başına 68 doların altına gerileyerek art arda yedinci günlük kaybını yaşadı. Bu kayıp son 3 yılın en uzun düşüş serisi olurken gümüş 29 Ocak'taki 121,785 dolarlık zirveden bu yana yüzde 41,5 değer kaybetti.

Gümüş ve altın neden düşüyor?

Altındaki geri çekilme Orta Doğu'daki savaş 3. haftasını doldururken yaşandı. Tarafların karşılıklı enerji altyapılarını hedef alması ile petrol ve doğal gaz fiyatları yükselirken, enflasyon endişeleri de arttı. Gelişmeler yakın vadede faiz indirimlerine dair umutları azaltırken TCMB dahil Merkez Bankaları faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı.

Piyasadaki aşırı oynaklık ve spekülatif işlemler nedeniyle vadeli işlem borsalarında teminat oranları artırılırken altın ve gümüşten çıkışlar hızlandı. Yatırımcıların pozisyonlarını korumak için yatırması gereken nakit teminatlar gümüşte yüzde 18'e, altında ise yüzde 9'a çıkarken jeopolitik riskler de piyasalarda satış baskısını güçlendirdi.

Gümüş ve altın için kritik tahminler

Uzmanlar altında 4 bin 400 dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu belirtirken bu seviyenin kırılması durumunda aştının 3 bin 800 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Altının kritik seviyeyi aşması durumunda ise fiyatların yeniden 4 bin 700 - 4 bin 800 dolar seviyelerine çekilebileceği ifade ediliyor. 68 doların altına gümüşte ise satışların devam etmesi durumunda uzmanlar fiyatların 60 dolara kadar düşebileceğini, toparlanma durumunda ise fiyatların yeniden 80 dolara yaklaşabileceğini belirtiyor.

Önümüzdeki hafta altın ve gümüşte yüksek oynaklık beklenirken analistler, yüksek faiz oranları ve enerji fiyatlarının değerli metallerde baskıyı artıracağını belirtiyor.

Altında alım fırsatı

Uzmanlara göre, zirvelerin ardından gelen sert düşüşlerin değerli metallerde bir düzeltme süreci olduğuna dikkat çekerken yatırımcıların özellikle önemli destek noktalarını yakından izlemesi gerektiğini vurguluyor. Düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade eden analistler, kısa vadede temkinli hareket edilmesini öneriyor. Küresel belirsizliklerin sürmesi halinde ise uzun vadede altının destek bulmayı sürdürebileceği değerlendiriliyor.