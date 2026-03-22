TZOB Başkanı Bayraktar: Tarımda su verimliliği için yeni adımlar şart

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, küresel ölçekte derinleşen su krizinin tarımsal üretim, gıda güvenliği ve ekonomik istikrar açısından giderek daha büyük risk oluşturduğunu belirtti.

Su kaynaklarındaki azalma ve iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen yıl daha belirgin hale geldiğini vurgulayan Bayraktar, özellikle tarım sektörünün bu baskıyı en yoğun hisseden alanların başında geldiğini ifade etti. Dünya genelinde tatlı su kullanımının yaklaşık yüzde 69’unun tarımda gerçekleştiğine işaret eden Bayraktar, suyun verimli kullanımının sürdürülebilir üretim açısından kritik önemde olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını belirten Bayraktar, kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının yaklaşık 1.301 metreküp seviyesinde bulunduğunu hatırlattı. Türkiye’nin yıllık 112 milyar metreküplük kullanılabilir su potansiyeline sahip olduğunu, kullanılan suyun yaklaşık yüzde 79’unun ise tarımsal sulamada tüketildiğini aktaran Bayraktar, mevcut tablo karşısında sulama yatırımlarının hızlandırılmasının zorunluluk haline geldiğini dile getirdi.

"Yatırımlar hızlandırılmalı"

Bayraktar, teknik ve ekonomik olarak sulanabilir arazi miktarının yaklaşık 8,5 milyon hektar olduğunu, gelişen teknolojiyle bu alanın 10,5 milyon hektara kadar çıkabileceğinin öngörüldüğünü belirtti. Ancak halen 7,28 milyon hektar alanın sulamaya açıldığını ifade eden Bayraktar, geriye kalan 1,22 milyon hektarlık alan için yatırımların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

İklim değişikliğinin yağış rejimini bozduğunu, kuraklık riskini artırdığını ve ani taşkınları daha sık hale getirdiğini kaydeden Bayraktar, Aydın’da şubat ayında yaşanan aşırı yağışlar ve Büyük Menderes Nehri taşkınının bunun somut örneklerinden biri olduğunu belirtti. Bu çerçevede, taşkın yönetiminde doğa tabanlı çözümler, erken uyarı sistemleri ve akıllı drenaj altyapısının önem kazandığını vurguladı.

"Mevcut altyapının yenilenmesi gerekiyor"

Sulama tarafında ise mevcut altyapının yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken Bayraktar, “Eski ve verimsiz sulama kanalları yenilenmeli, sulama altyapısı modernize edilmelidir” çağrısında bulundu. Böylece mevcut su kaynaklarından daha yüksek verim alınabileceğini ifade eden Bayraktar, vahşi sulama yöntemlerinin terk edilerek modern sulama sistemlerine geçişin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Bayraktar, artan elektrik ve mazot maliyetlerinin sulu tarımı daha pahalı hale getirdiğini belirterek, 2023 yılında uygulandığı gibi tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50 oranında desteklenmesinin yeniden devreye alınmasını istedi. Modern sulama sistemlerine geçişte yüksek yatırım maliyetlerinin çiftçiyi zorladığını belirten Bayraktar, bu alanda teşviklerin ve uygun kredi imkanlarının artırılmasının önem taşıdığını vurguladı.