İflas sürecine giren restoran devinde yeni kriz: Görevden ayrıldı

ABD merkezli restoran zinciri Fat Brands’te iflas süreci derinleşirken, şirketin CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Andrew Wiederhorn görevinden geçici olarak ayrılmayı kabul etti.

Mahkeme belgelerine göre, Wiederhorn satış sürecine katılabilecek ancak şirket yönetiminde aktif rol almayacak. Şirketin yönetim kurulu ise büyük ölçüde dağıtılıyor. Özel komite dışındaki tüm üyeler istifa ederken, Wiederhorn’un aile üyeleri de görevlerini bırakıyor.

Krizin fitilini tartışmalı satış ateşledi

Süreç, Wiederhorn’un Twin Hospitality hisselerinin satışını mahkeme onayı olmadan tamamlamasıyla başladı. Yeni hamle sonrası alacaklılar CEO’nun görevden alınmasını talep ederken, şirket ile kreditörler arasında gerilim tırmandı. Taraflar arabuluculuk sonrası uzlaşmaya vardı.

Şirketi artık özel komite yönetecek

Yeni anlaşma kapsamında Fat Brands’in yönetimi özel bir komiteye devredildi. Komite, şirketin yeni CEO’sunu belirleyecek. Bu isim mevcut yeniden yapılandırma yöneticisi olabileceği gibi dışarıdan bir yönetici de olabilir.

Kasada sadece 2,1 milyon dolar vardı

Şirketin iflas başvurusu sırasında yalnızca 2,1 milyon dolar serbest nakde sahip olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle alacaklılarla yapılan anlaşma kapsamında “debtor-in-possession (DIP)” finansmanı sağlandı. Finansman sayesinde şirketin faaliyetlerini sürdürmesi ve varlıklarını koruması hedefleniyor.

Milyon dolarlık ödeme detayı dikkat çekti

Anlaşma kapsamında Andrew Wiederhorn’a 3 milyon dolar peşin, 2 milyon dolar ise taksitli ödeme yapılacak. Yönetim kurulu üyeleri de mart ayı sonuna kadar alacaklarını tahsil edecek.

Nisan ayında satış süreci başlıyor

Fat Brands’in önümüzdeki ay satış sürecine başlaması planlanıyor. Şirket, bu süreçte franchise’lara, tedarikçilere ve müşterilere operasyonların devam edeceği mesajını vermeyi hedefliyor.