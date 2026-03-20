63 yıldır spor malzemesi satıyordu, kepekleri kapatmanın eşiğine geldi

Perakende sektöründe dikkat çeken bir iflas haberi daha geldi. Yaklaşık 60 yılı aşkın geçmişe sahip ABD’li spor ekipmanları üreticisi ve perakendecisi GAMMA Sports, finansal zorluklar nedeniyle iflas koruma kapsamında yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu gelişme, özellikle spor perakendesi alanındaki kırılganlığı yeniden gündeme taşıdı.

Borçlarını yeniden yapılandıracak

Merkezi Pittsburgh’da bulunan GAMMA Sports’un bağlı olduğu Ferrari Importing Inc., 17 Mart 2026’da iflas başvurusunda bulundu. Şirketin varlıkları ve borçlarının yaklaşık 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Şirket, faaliyetlerini sürdürürken borçlarını yeniden yapılandırmayı hedefliyor.

Pazar koşulları ve artan rekabet

GAMMA Sports, özellikle tenis ve pickleball ekipmanlarıyla tanınıyor. Şirket, raket, grip, tel ve çeşitli aksesuarların üretim ve satışını gerçekleştiriyor.

Köklü geçmişine rağmen değişen pazar koşulları ve artan rekabet, markanın finansal yapısını zorladı. Şirketin son dönemde satışlarını sürdürmesine rağmen kârlılıkta ciddi sorunlar yaşadığı belirtiliyor.

2024 yılında yaklaşık 14 milyon dolar satış elde edilmesine rağmen zarar açıklanması, mali yapının sürdürülebilir olmadığını gösterdi.