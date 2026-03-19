Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizlerinde değişikliğe gitmezken Orta Doğu'daki savaşın ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Banka, artan enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu vurgulayarak enflasyon tahminlerini yükseltirken, büyüme beklentilerini de aşağı yönlü revize etti.

AMB, gecelik mevduat faiz oranını yüzde 2 seviyesinde bırakırken, ana refinansman operasyonları ve marjinal borç verme faizlerini de sırasıyla yüzde 2,15 ve yüzde 2,40 seviyesinde korudu.

Savaşın enflasyon için yukarı yönlü ve ekonomik büyüme için aşağı yönlü risk yarattığı belirtilen karar metinde “Bu durum, daha yüksek enerji fiyatları yoluyla kısa vadeli enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Orta vadeli etkileri ise hem çatışmanın yoğunluğuna ve süresine hem de enerji fiyatlarının tüketici fiyatlarını ve ekonomiyi nasıl etkileyeceğine bağlı olacaktır" denildi.

Enflasyon hedefleri yükseltildi

AMB 2026 yılı enflasyon hedefini de yüzde 1,9'dan yüzde 2,6'ya yükseltti. 2027 tahmini yüzde 1,8'den yüzde 2'ye, 2028 tahmini yüzde 2'den yüzde 2,1'e yükseltildi.

Büyüme tahminleri ise 2026 ve 2027 için aşağı yönlü revize edildi. 2026 tahmini yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a, 2027 tahmini yüzde 1,4'tne yüzde 1,3'e çekilirken 2028 tahmini yüzde 1,4'te kaldı.