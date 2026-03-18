Son dakika: Fed kritik faiz kararını açıkladı
Son dakika gelişmesi... ABD Merkez Bankası (Fed), Mart ayı toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit tuttu.
Karar, küresel finans piyasalarında yakından izlenirken, yatırımcılar bundan sonraki süreçte enflasyon ve ekonomik göstergelere göre şekillenecek yeni adımları takip edecek.