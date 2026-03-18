Yarın (19 Mart Perşembe) banklar açık mı, kapalı mı? Bankalar saat kaça kadar açık?
Yarın Ramazan bayramı arefesi… İslam alemi bayram için sabırsızlanırken tatil günleri merak ediliyor. Para yatırma ve çekme işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı merak edilirken sık sık "Yarın (19 Mart Perşembe) banklar açık mı" sorusu geliyor.
Ramazan Bayramı için nefesler tutuldu. Yarın ise bayramın arefesi… Arefe günlerinde bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Bu konuda kafa karışıklığı yaşayanlar "Yarın bankalar açık mı" diye soruyor.
Bankalar arefe günü açık mı?
Arefe günleri yarım gün resmi tatildir. Bu sebeple bankalar öğlen saatine kadar açık olacak. Vatandaşların saat 12.00'ye kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Bayramda bankalar kapalı mı?
Ramazan Bayramı boyunca bankalar kapalı olacak. Vatandaşlar Havale ve Fast işlemlerini yapabilecek.
