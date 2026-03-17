Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faizleri düşürecek mi?

Dünyanın gözü kulağı Fed'den gelecek haberde... Bu ayki toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor. Karar sonrası bir kez daha gözler Fed Başkanı Jerome Powell'a dönecek. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed'in bu ayki toplantısı 18 Mart'ta yapılacak. Amerikan Merkez Bankası faiz kararını saat 21.00'de açıklayacak.

Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 21.30'da kameralar karşısına geçecek.

Piyasaların beklentisine göre 17 Mart 2026 itibarıyla faizler yüzde 99.9 oranında sabit kalacak.