Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor: Kira artışı hız kesmiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2026 yılı Şubat ayında aylık yüzde 1,8 artarak 215,5 seviyesine çıktı. Endeks, yıllık bazda yüzde 26,4 artış kaydetti. Ancak aynı dönemde reel olarak yüzde 3,9 düşüş yaşandı.

Bu tablo, konut fiyatlarının enflasyon karşısında değer kaybetmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Üç büyük ilde artış devam etti

Şubat ayında İstanbul’da konut fiyatları aylık yüzde 2,2, Ankara’da yüzde 1,7 ve İzmir’de yüzde 1,4 oranında arttı.

Yıllık bazda ise artış oranı İstanbul’da yüzde 28,0, Ankara’da yüzde 29,7 ve İzmir’de yüzde 25,8 olarak gerçekleşti.

Bölgesel farklar dikkat çekti

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na göre en yüksek yıllık artış yüzde 31,0 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde görüldü.

En düşük artış ise yüzde 19,7 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.

Kirada artış sürüyor: Reel yükseliş dikkat çekti

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), Şubat ayında aylık yüzde 1,6 artarken, yıllık bazda yüzde 34,2 yükseldi.

Kira artışları reel olarak da yüzde 2,0 ile pozitif bölgede kalmayı sürdürdü. Böylece kira fiyatları, konut fiyatlarının aksine enflasyonun üzerinde artış göstermeye devam etti.

İstanbul kira artışında zirvede

Yeni kiracı kira endeksine göre İstanbul’da aylık artış yüzde 2,4 ile öne çıktı. Ankara’da bu oran yüzde 1,8, İzmir’de ise yüzde 0,7 oldu.

Yıllık bazda ise kira artışı İstanbul’da yüzde 41,0, Ankara’da yüzde 36,1 ve İzmir’de yüzde 34,1 olarak gerçekleşti.

Bölgesel bazda en yüksek artış yine İstanbul’da görülürken, en düşük artış yüzde 20,0 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.