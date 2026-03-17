Milyarder yatırımcı Ray Dalio 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Çöküş senaryosu başladı

Orta Doğu'da patlak veren savaş 3. haftasında genişleyerek devam ederken, taraflar ateşkese yanaşmıyor. Küresel ekonomiyi ve enerji piyasalarını alt üst eden çatışmalar, tarihi bir dönüm noktasına işaret ederken milyarder yatırımcı Ray Dalio'dan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Dalio, hem savaşın hem de Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanmanın ABD'nin dünya düzenindeki hakimiyetini sona erdirebilecek bir kırılma noktası olduğunu savunurken, imparatorlukların çöküş süreçleriyle mevcut tablo arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

'Süveyş Krizi' hatırlatması

Dalio, Substack'teki makalesinde 1956'daki Süveyş Krizi'ne atıfta bulunarak, İngiltere'nin o dönemde yaşadığı stratejik yenilginin "Britanya İmparatorluğu'nun sonu" olduğunu hatırlattı.

ABD'nin benzer bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirten Dalio, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin engellenmesi veya bu geçişlerde dolar dışı para birimlerinin özellikle Çin yuanının kullanılmaya başlanmasının, ABD'nin küresel ekonomik gücüne indirilmiş en büyük darbe olacağını vurguladı.

Çöküşün işaretleri

"Büyük Döngü" olarak adlandırdığı teorisinde, yükselen ve çöken imparatorlukların ortak özelliklerine işaret eden Ray Dalio, ABD'nin şu an bu döngünün riskli bir aşamasında olduğunu belirterek çöküşü tetikleyebilecek üç ana unsuru şöyle sıraladı:

-ABD ekonomisinin sürdürülemez borç yükü ve doların satın alma gücündeki aşınma.

-ABD içindeki siyasi kutuplaşmanın ve toplumsal gerilimin, dış tehditlere karşı ülkeyi kırılgan hale getirmesi.

-İran gibi bölgesel güçlerle girilen maliyetli savaşların, ABD'nin askeri ve ekonomik kaynaklarını tüketmesi.

Doların tahtı sallantıda mı?

Dalio'nun analizinde en dikkat çekici noktalardan biri, petrol ticaretinde doların baypas edilmesi senaryosu oldu. Eğer Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için İran veya bölgedeki diğer aktörler Çin yuanı gibi alternatif para birimlerini şart koşarsa, bu durumun "petrodolar" sistemini çökerteceğini ifade etti.

Dalio'ya göre, doların rezerv para birimi statüsünü kaybetmesi, ABD'nin borçlarını finanse edememesi ve küresel gücünün aniden buharlaşması anlamına gelebilir.

"Yatırımcılar hazırlıklı olmalı"

Dalio, bu sürecin sadece jeopolitik bir kriz değil, aynı zamanda büyük bir servet transferi dönemi olduğunu belirterek yatırımcıları uyardı. Mevcut dünya düzeninin "çatırdadığını" ifade eden milyarder yatırımcı, çeşitlendirilmiş bir portföyün ve reel varlıkların, bu tür sistemik değişim dönemlerinde hayatta kalmak için kritik olduğunu sözlerine ekledi.