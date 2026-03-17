Çimento sektörü mercek altında: Rekabet Kurulu geniş çaplı inceleme başlattı

Rekabet Kurulu, Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip sektörler arasında yer alan çimento piyasasına yönelik geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Kurumun açıklamasına göre, çalışma kapsamında sektörün pazar yapısı, firma davranışları ve rekabetçi dinamikleri ayrıntılı biçimde analiz edilecek.

Rekabet Kurumu, özellikle yüksek yoğunlaşma oranı ve ürünlerin homojen yapısı nedeniyle çimento sektöründe ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının kapsamlı şekilde ele alınacağını bildirdi. Kurul, sektörün yalnızca mevcut piyasa koşullarıyla değil, bütüncül bir perspektifle değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Stratejik sektörde rekabet dinamikleri analiz edilecek

Dünya çimento üretiminde üst sıralarda yer alan Türkiye’de, inşaat sektörünün temel girdisi niteliğindeki çimento, ekonomik faaliyet açısından kritik bir rol oynuyor. Bu kapsamda yürütülecek incelemede, sektörün işleyişi ile piyasa yapısının rekabet hukuku çerçevesinde detaylı olarak değerlendirileceği belirtildi.

Kurulun çalışmasında, sektördeki rekabetçi yapının korunması, olası yapısal sorunların tespiti ve piyasa işleyişini bozabilecek unsurların ortaya konulması amaçlanıyor.

Politika adımlarına zemin hazırlayacak

Rekabet Kurumu, sektör incelemesinden elde edilecek bulguların yalnızca mevcut sorunların tespitiyle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda ilerleyen dönemde atılabilecek politika ve düzenleme adımlarına da temel oluşturacağını vurguladı.