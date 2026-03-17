Yola çıkacaklar dikkat! Hız limitleri değişti, cezalar katlandı
Bayram tatiline sayılı günler kala trafikte yoğunluk artarken, sürücüleri değişen hız limitleri ve yükselen cezalar bekliyor. Yeni düzenleme ile sabit hız limitleri hem şehir içinde hem de şehir dışında değişirken cezalar da 2 bin TL'den başlayıp 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte hız ihlallerinde cezalarda arttı. Yeni kurallara göre hız limitleri şehir içinde en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km kadar esneyecek. Sınırın üzerine çıkan ve sabit radarlarca tespit edilen sürücüler ise cezadan kaçamayacak.
Cezalar aşıma bağlı olarak şöyle değişiyor:
6-10 km aşanlara 2 bin TL
11-15 km aşanlara 4 bin TL
16-20 km aşanlara 6 bin TL
21-25 km aşanlara 8 bin TL
26-35 km aşanlara 12 bin TL
36-45 km aşanlara 15 bin TL
46-55 km aşanlara 20 bin TL
56-65 km aşanlara 25 bin TL
66 km ve üzeri aşanlara 30 bin TL
Şehirler arası yollarda hız limitleri ise şöyle:
Çift yönlü karayollarında 90 km, bölünmüş yollarda 110 km, devlet otoyollarında 130 km ve yap-işlet-devret otoyollarında 140 km.