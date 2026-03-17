Yola çıkacaklar dikkat! Hız limitleri değişti, cezalar katlandı

Bayram tatiline sayılı günler kalırken hem şehir içinde hem de şehi dışında trafiğin yoğunlaşması bekleniyor. Yollara düşecek milyonlarca sürücüyü ise değişen hız limitleri, radarlar ve yeni cezalar bekliyor.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte hız ihlallerinde cezalarda arttı. Yeni kurallara göre hız limitleri şehir içinde en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km kadar esneyecek. Sınırın üzerine çıkan ve sabit radarlarca tespit edilen sürücüler ise cezadan kaçamayacak.

Cezalar sürücünün hız sınırını ne kadar aştığına bağlı olarak değişmekle birlikte 2 bin liradan başlayıp 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Cezalar aşıma bağlı olarak şöyle değişiyor:

6-10 km aşanlara 2 bin TL

11-15 km aşanlara 4 bin TL

16-20 km aşanlara 6 bin TL

21-25 km aşanlara 8 bin TL

26-35 km aşanlara 12 bin TL

36-45 km aşanlara 15 bin TL

46-55 km aşanlara 20 bin TL

56-65 km aşanlara 25 bin TL

66 km ve üzeri aşanlara 30 bin TL

Şehirler arası yollarda hız limitleri ise şöyle:

Çift yönlü karayollarında 90 km, bölünmüş yollarda 110 km, devlet otoyollarında 130 km ve yap-işlet-devret otoyollarında 140 km.