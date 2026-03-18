FED'in faiz kararı öncesi beklentiler: Neredeyse sıfır...

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde beklentiler büyük ölçüde şekillendi. Karar Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.

Analistlere göre Fed, bu toplantıda faizleri sabit tutacak ve kısa vadede indirim sinyali vermekten kaçınacak. Ancak kararın kendisinden çok, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar piyasaların yönünü belirleyecek en kritik unsur olarak öne çıkıyor.

Faiz indirimi beklentisi zayıfladı

Piyasa fiyatlamalarına göre Fed’in bu toplantıda faiz indirimi yapma ihtimali neredeyse sıfır seviyesinde. Vadeli işlemler, faiz indiriminin en erken eylül ya da ekim ayında gündeme gelebileceğini gösteriyor.

Yetkililerin mevcut politika faizi olan yüzde 3,5-yüzde 3,75 aralığını koruması beklenirken, yıl sonuna kadar en fazla bir indirim öngörülüyor. Bu durum, Fed’in sıkı para politikasını bir süre daha sürdüreceğine işaret ediyor.

Devam eden savaş ve enflasyon baskısı

Fed’in karar sürecini zorlaştıran en önemli faktörler arasında, iki haftadan fazladır süren ABD/İsrail-İran Savaşı, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon riski yer alıyor. Özellikle İran kaynaklı gelişmelerin enerji fiyatlarını yukarı çekmesi, enflasyon üzerindeki baskıyı artırıyor.

"Bekle-gör" yaklaşımı

Buna karşın iş gücü piyasasından gelen veriler karışık sinyaller veriyor. Bu durum, Fed’in hızlı bir politika değişikliğine gitmesini zorlaştırıyor ve “bekle-gör” yaklaşımını güçlendiriyor.

Önemli olan karar değil Powell’ın mesajları

Uzmanlara göre bu toplantının en önemli kısmı faiz kararı değil, Powell’ın geleceğe yönelik vereceği mesajlar olacak. Piyasalar, Fed’in faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair ipuçlarını Powell’ın açıklamalarında arayacak.

Analistler, ABD ekonomisinin hâlâ güçlü bir görünüm sergilediğini ve bu nedenle faiz indirimi için gereken koşulların henüz oluşmadığını belirtiyor. Bu da Fed’in temkinli duruşunu koruyacağını gösteriyor.

“Dot Plot” ve ekonomik tahminler

Fed’in yayımlayacağı ekonomik projeksiyonlar ve “dot plot” olarak bilinen faiz beklenti grafiği de yakından izlenecek. Ancak bu verilerde büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Yetkililerin Aralık ayında işaret ettiği “yılda tek faiz indirimi” beklentisinin büyük ölçüde korunacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte büyüme ve enflasyon tahminlerinde sınırlı yukarı yönlü revizyonlar görülebilir.

Fed kararının arka planında siyasi baskılar da dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir Fed’i faiz indirmeye çağırırken, son açıklamalarında da bu baskıyı sürdürdü.

Ancak Fed’in bağımsız yapısı ve devam eden siyasi süreçler, kararların ekonomik verilere dayalı alınmaya devam edeceğini gösteriyor.