Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

ABD, İsrail ve İran arasında yükselen gerilimin enerji piyasalarına etkisi sürerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan önemli açıklamalar geldi. Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında olası düzenlemeler için nisan ayına işaret etti.

"Arz güvenliğinde sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız"

Türkiye’nin petrol ve doğal gaz tedarikinde sorun yaşamadığını belirten Bayraktar, özellikle Irak ve Suudi Arabistan’dan yapılan ham petrol alımına dikkat çekti. Bu ülkelerin toplam tedarik içindeki payının yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olduğunu ifade eden Bayraktar, arz güvenliği açısından risk bulunmadığını ifade etti.

NTV canlı yayınında konuşan Bayraktar "Özellikle Irak ve Suudi Arabistan'dan ham petrol alıyoruz. Toplam tedariğin içinde yüzde 10'lar seviyesinde. Arz güvenliği açısından bu bölge sorun arz etmiyor. İşin doğal gaz boyutu var. Katar LNG'sinin dünyayla buluştuğu bir yer. Yine Hürmüz'le bağımlılığımız yok. Katar'dan önemli miktarda LNG alışımız yok. Dolayısıyla doğal gaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız" dedi.

Doğal gazda çeşitlilik öne çıkıyor

Doğal gazda kaynak çeşitliliğinin önemine değinen Bayraktar, Türkiye’nin 10’dan fazla ülkeden gaz temin edebildiğini belirtti. Uzun süredir sürdürülen çeşitlendirme politikası sayesinde hem arz güvenliği hem de fiyat açısından alternatiflerin oluşturulduğunu kaydetti.

Bayraktar “10'dan fazla ülkeden doğal gaz alma şansımız oldu. Uzun yıllardır çeşitlendirme stratejisi geliştirdik. Arz güvenliği, esneklik, fiyatla ilgili de alternatifleri hazırladık ve önümüzdeki süreçlerde de daha da artırarak çalışmalarımızı devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Petrol ve gaz fiyatlarında dalgalanma uyarısı

Savaşın enerji piyasalarında belirsizlik yarattığını belirten Bayraktar, özellikle spot doğal gaz fiyatlarının hızlı yükseldiğine dikkat çekti. Petrol piyasalarında normalleşmenin kısa sürede gerçekleşmeyebileceğini ifade eden Bayraktar, sürecin birkaç ay sürebileceğini dile getirdi.

Bayraktar "Bu süreç inşallah kısa sürer ve ondan sonra petrol piyasaları normal dengesine kavuşur. OVP'de olduğu gibi, dünyadaki siyasi gelişmelere baktığımızda, petrolün makul seviyelerde gideceği beklentisi vardı. Savaş var, arz krizi var. Bunla ilgili bizi de etkileyecek durumlar var. Spot piyasada gaz fiyatları hemen yansıdı ve artmaya başladı. Ümit ediyorum, kısa sürede sona erer. Biz ham petrolü konuşuyoruz ama ürünü konuşmak lazım. Benzinde risk az ama dizel tarafında marj çok artıyor. Talebin arttığı bir döneme giriyoruz. Bugün bu iş bitse piyasa normalleşir mi, hemen normalleşeceğini söylemek zor olabilir. Normalleşme bir, iki ay sürebilir. Körfez'de depolama tanklarının dolduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?

Elektrik ve doğal gaz tarifelerine ilişkin değerlendirmelerin nisan ayında yapılacağını belirten Bayraktar, destek programlarının da bu dönemde gözden geçirileceğini ifade etti.

Bayraktar "Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin 1 Nisan'da değerlendirme yapılacak. Doğal gaz da destek programına ilişkin değerlendirmeyi Nisan ayında yapabiliriz" dedi.

Kerkük-Yumurtalık hattı yeniden gündemde

Enerji arz güvenliği açısından alternatif hatların önemine dikkat çeken Bayraktar, Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı üzerinden günlük 250 bin varil petrol akışının planlandığını söyledi. Hattın kapasitesinin ise 1,5 milyon varil olduğunu belirtti.

Bayraktar "Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'ndan günlük 250 bin varillik petrol akışı olacak. Bu hattın kapasitesi 1,5 milyon varil. Yıllardır bunu söylüyoruz, Hürmüz kapanırsa Irak olarak ihracatınızı nereden yapacaksınız diye sorduk. Kerkük'e kadar olan boru hattını Basra'ya uzatalım teklifinde bulunduk" açıklamasını yaptı.