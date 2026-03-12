Bakan Bayraktar duyurdu! IEA kararına Türkiye'den petrol rezervi hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından alınan stratejik petrol rezervlerini piyasaya açma kararına destek vereceğini açıkladı. Bayraktar, Türkiye, ulusal rezervlerinden belirli miktarda petrolü serbest bırakacağını söyledi.

Zonguldak'ta bir kömür madenini ziyaret ettiği sırada Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Bayraktar, "Bugün ulusal petrol stok komitemizi topladık ve IEA'nın inisiyatifine destek olmak için 400 milyon varillik rezervin yüzde 2,9'nu serbest bırakmaya karar verdik" dedi.

Serbest bırakılacak petrolün 90 gün içinde piyasaya sunulacağını ifade eden Bayraktar, kararın küresel enerji piyasalarındaki arz endişelerini azaltmaya yönelik uluslararası girişimin bir parçası olduğunu belirtti.

Bayraktar'a Türkiye'nin Rusya'dan petrol alımını artırmak için ABD'den muafiyet talep edip etmeyeceği de soruldu. Bayraktar ise "Ciddi bir sorunumuz yok. Eğer olursa bir şeyler yaparız, olursa bakarız" yanıtını verdi.

Doğalgazda arz sorunu yok

Öte yandan Bayraktar, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte doğalgaz talebinde mevsimsel bir düşüş yaşandığını belirtti. İran dahil olmak üzere doğalgaz ithalatına ilişkin bir sorun bulunmadığını ifade eden Bayraktar, "Bugün itibarıyla doğalgazda herhangi bir sıkıntımız gözükmüyor. Zaten vatandaşlarımızın da hissettiği bir şey yok" diye konuştu.