ABD'de şubat enflasyonu belli oldu

ABD'de yatırımcıların merakla beklediği enflasyon oranı belli oldu.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, şubat enflasyonu yıllık yüzde 2,4, aylık ise yüzde 0,3 artışla beklentiler doğrultusunda geldi.

Çekirdek enflasyon direncini koruyor

Gıda ve enerji kalemleri dışarıda bırakan çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 2,5 artarak yüzde 2,5'lik beklentiyle de örtüştü. Çekirdek veri ise aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydederek tahminleri doğruladı.

Analistler, çekirdek enflasyondaki yatay seyrin Fed için "rahatlatıcı ancak henüz yeterli olmayan" bir tablo sunduğunu ifade ediyor. Hizmet sektörü ve barınma maliyetlerindeki artış hızının yavaşlaması, enflasyonun hedefe doğru emin adımlarla ilerlediği görüşünü destekliyor.

Şubat ayı verilerinin alt kalemleri incelendiğinde, enerji grubundaki hareketlilik dikkat çekti. Orta Doğu’daki gerilimlerin etkisiyle yükselen akaryakıt fiyatları, aylık enflasyonu yukarı iten ana unsur oldu. Buna karşın gıda fiyatlarındaki artışın ivme kaybetmesi ve özellikle süt ürünleri ile bazı temel gıda maddelerindeki düşüş, enerji kaynaklı yükselişi büyük ölçüde dengeledi.