Enerji piyasalarında kritik müdahale: IEA tarihinin en büyük adımı...

Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarında yarattığı fiyat baskısına karşı uluslararası düzeyde yeni adımlar gündeme geldi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), yükselen fiyatları dengelemek amacıyla şimdiye kadarki en kapsamlı petrol rezervi serbest bırakma planını değerlendirmeye aldı.

Tarihin en büyük rezerv salımı gündemde

Önerinin hayata geçirilmesi halinde piyasaya sunulacak petrol miktarının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 2022 yılında devreye alınan 182 milyon varillik rezervi geride bırakacağı belirtiliyor.

Böylece söz konusu adım, IEA tarihindeki en büyük rezerv serbest bırakma hamlesi olarak kayıtlara geçebilir.

Üye ülkeler olağanüstü toplandı

IEA, planın değerlendirilmesi amacıyla üye ülkelerin katılımıyla olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Sürece ilişkin kararın bugün yapılacak oylamayla netleşmesi bekleniyor.

32 üye ülkeden herhangi birinin itiraz etmemesi halinde öneri kabul edilecek. Ancak tek bir ülkenin karşı oy kullanmasının bile planın ertelenmesine yol açabileceği ifade ediliyor.