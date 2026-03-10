Petrol piyasasında savaş alarmı: Fiyatlar için kritik senaryo...

Orta Doğu'da devam eden savaşın küresel enerji piyasalarına etkileri derinleşiyor. Uluslararası danışmanlık şirketi Wood Mackenzie, bölgedeki risklerin artması halinde petrol arzında ciddi daralma yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı senaryosu ve fiyat beklentileri

Şirketin değerlendirmesine göre Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda günlük yaklaşık 15 milyon varillik arz küresel piyasadan çekilebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Brent petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor.

HSBC de fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılı ortalama Brent petrol fiyatı beklentisini 65 dolardan 80 dolara çıkarırken, aynı dönem için WTI ham petrol tahminini 62 dolardan 76 dolara yükseltti.

Küresel arz ve talep dengesi

Wood Mackenzie, Körfez ülkelerinin günlük toplam sıvı üretiminin yaklaşık 20 milyon varil seviyesinde bulunduğunu bildirdi. Olası bir kriz halinde bunun 15 milyon varillik kısmının küresel piyasadan çekilebileceği belirtiliyor.

Şirket, günlük yaklaşık 105 milyon varil düzeyindeki küresel petrol talebinin piyasa dengesinin sağlanabilmesi için gerilemesi gerekeceğini ifade etti. Bu gelişmenin kısa vadede Brent petrol fiyatlarını en az 150 dolar seviyesine taşıyabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Wood Mackenzie, 2026 yılı içinde petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara ulaşmasının da ihtimal dahilinde olduğunu değerlendirdi.

Avrupa için kritik enerji uyarısı

Avrupa'nın enerji arzı açısından daha hassas bir konumda olduğuna dikkat çekiliyor. Körfez bölgesindeki rafinerilerin, kıtanın jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını ve dizel tüketiminin yüzde 30'unu karşıladığı belirtiliyor.