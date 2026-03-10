EPDK enerji piyasalarında yeni lisanslar verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik, petrol ve LPG piyasalarında toplam 21 lisans verirken bir şirketin LPG dağıtıcı lisansının süresini uzattı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında toplam 21 lisans verirken, 1 şirketin lisans süresini uzattı.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 15 üretim lisansı, 1 tedarik lisansı ve 1 organize sanayi bölgesi (OSB) dağıtım lisansı verildi. Aynı piyasada 4 üretim lisansı sonlandırılırken, 1 şirketin üretim lisansı iptal edildi.
Petrol piyasasında 3 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete depolama lisansı verildi.
LPG piyasasında ise 1 şirketin LPG dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.